قبل إغلاق باب التقديم.. تعرف على مستويات وعدد المتقدمين لحـج الجمعيات (شروط وأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

تغلق وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس المقبل، باب تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات الحج لهذ العام، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مـد فترة تلقي طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات إلى 19 مارس الجاري، نتيجة تقدم حوالي 16 ألف شخص فقط، وجاء المـد لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وأشارت إلى اعتزام الوزارة تقليل أسعار تأشيرات الحج للموسم الحالي، نتيجة انخفاض سعر الدولار، مع تأكيد تقديم الخدمة المتعارف عليها في الأربع 4 مستويات المتعارف عليها لحج الجمعيات.

وقال أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، إن وقف رحلات العمرة والحج هو قرار مؤقت لحين اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بفيروس "كورونا"، موضحًا أن الجهات المنظمة للحج تسير في إجراءاتها الطبيعية لموسم الحج، في انتظار بيان رسمي فيما يتعلق بموسم الحج.

وأشار عبدالموجود، إلى أن عام 2009 شهد ظهور مرض إنفلونزا الخنازير، وتم تطبيق إجراءات احترازية وبعض الضوابط المتعلقة بحج المهاجرين من الأراضي المصرية للأراضي السعودية ولكن لم يتم إلغاء موسم الحج.

وتتضمن برامج الحج 4 مستويات كالتالي:

- المستوى الأول: فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي والمنطقة المركزية الشمالية في المدينة المنورة، وبلغ قيمته العام الماضي 105 ألف جنيه.

- المستوى المتميز والثاني: فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا بمكة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وبلغ قيمته العام الماضي 90 الف جنيه.

- المستوى الثالث: فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي، و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي، وبلغ قيمته العام الماضي 80 ألف جنيه.

Advertisements

- المستوى الرابع: فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي، و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وبلغ قيمته العام الماضي 70 ألف جنيه.

وبالنسبة لشروط المتقدمين للحصول على التأشيرات:

1- أن يكون العضو مسجلًا في إحدى الجمعيات الأهلية "عضو (عامل أو منتسب) ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.

2- أن يكون العضو مسددًا للاشتراك السنوي للجمعية، وأن يكون "مـر" على قيد الجمعية عامًا على الأقل حتى 1/1/2020.

3- عدم وقوع أي جزاءات على الجمعية نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

4- أن يكون المتقدم قادرًا على أداء مناسك الحج والاعتماد على نفسه.

5- يشترط وجود مرافق لكبار السن لمن تجاوزت أعمارهم 75 عامًا، مع ضرورة وجود مرافق لـ"أصحاب الإعاقة" الكبيرة.

6- عدم أداء المواطن فريضة في الفترة منذ عام 2015 وفيما بعدها.

7- عدم السماح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط من وزارات "التضامن ـ الداخلية ـ السياحة".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لحج الجمعيات يوم 23 فبراير الماضي، على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.