رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات "المحامين" : إعلان النتائج ظهر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

أكد المستشار أحمد أبودقة، عضو المجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية والمشرف على انتخابات نقابة المحامين، أنه لن يتم الإعلان عن أى نتائج لانتخابات نقابة المحامين إلا عقب ظهر اليوم الاثنين، الموافق 16 مارس.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب نقيب المحامين في الانتخابات التي أجريت أمس 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.