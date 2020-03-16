البيت الأبيض: قادة مجموعة السبع يعتزمون بحث التعامل مع تفشي فيروس كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض إن قادة مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الاثنين لمناقشة "تنسيق العمل" بشأن تفشي فيروس كورونا . وتضم المجموعة سبع دول صناعية ديمقراطية، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. وتتولى الولايات المتحدة حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع. من المقرر عقد مؤتمر عن بعد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في الساعة 10 صباحًا (1400 بتوقيت جرينتش). يشار إلى ان أكثر من 150 ألف شخص أصيبوا بالفيروس منذ بدء تفشي المرض لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي، كما تم الإعلان عن أكثر من 5700 حالة وفاة.

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