رئيس وزراء فرنسا يواجه شيوعيا في جولة اعادة انتخابات رئاسة البلدية



محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

تقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في الجولة الأولى من الانتخابات على منصب العمدة في مدينة لوهافر الساحلية، لكنه سيخوض جولة اعادة ضد منافس شيوعي.

وفي حال خسارة الانتخابات البلدية فإن الأمر سيكون بمثابة ضربة قوية للمصداقية السياسية لفيليب، على الرغم من أنه لا ينوي تولي منصب العمودية مباشرة حال فوزه، لكنه يفضل البقاء في منصب رئيس الوزراء.

وحصل فيليب، السياسي من تيار يمين الوسط المدعوم من حزب الوسط للرئيس إيمانويل ماكرون، على6ر43 بالمئة من الأصوات- اقل من نسبة 52 بالمئة التي حصل عليها في الجولة الأولى من انتخابات عام 2014.

وجاء المشرع الشيوعي جان بول ليوك في المركز الثاني بنسبة 9ر35 بالمئة، ويأمل في الحصول على أصوات مرشح الخضر الذي جاء في المركز الثالث بنسبة 8.3 بالمئة.