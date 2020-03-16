العراق يلجأ لفرض حظر التجوال ببغداد لمدة أسبوع.. والسبب: فيروس كورونا

قررت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد اعتبارا من مساء غد الثلاثاء بسبب فيروس كورونا.

وقالت المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة، في بيان لها أوردته قناة " السومرية نيوز"، إن خلية الأزمة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي عقدت اجتماعا لبحث تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأوضحت أن الاجتماع خلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال ابتداء من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع. قناة " السومرية نيوز"، إن خلية الأزمة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي عقدت اجتماعا لبحث تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.وأوضحت أن الاجتماع خلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال ابتداء من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.

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