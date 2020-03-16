أستراليا.. إعلان الطوارئ لاحتواء كورونا

أعلنت ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا.

وأعلنت فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان وعاصمتها ملبورن، والمناطق المحيطة بالعاصمة كانبرا هذا الإجراء بعد وفاة شخصين آخرين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال دانيال أندروز رئيس وزراء فيكتوريا إن "الصلاحيات لم تستخدم من قبل. آمل أن يعطي ذلك ، شعوراً واضحاً حقاً بشأن الطبيعة غير المسبوقة لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه، هذا تحد كبير حقاً".

ستستمر حالة الطوارئ في فيكتوريا أربعة أسابيع على الأقل ابتداء من منتصف نهار اليوم الاثنين (0100 بتوقيت جرينتش). وهذا يعني أن الضباط الذين لديهم صلاحيات في فيكتوريا يمكنهم عزل الأماكن والأشخاص، واحتجازهم، وتقييد الحركة، ومنع دخول الأماكن لحماية الجمهور.

ويوجد في أستراليا أكثر من 300 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد 19، وتوفي 5 أشخاص بسبب الفيروس، بما في ذلك الحالتان اللتان تم الإعلان عنهما الليلة الماضية.