اليابان تحدد 15 بؤرة لفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة اليابانية إنها حددت 15 بؤرة لفيروس كورونا في مواقع متفرقة من اليابان. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وثيقة للوزارة أن أكبر البؤر تقع في منطقة أوساكا وبها أكثر من 50 حالة عدوى. واكتشفت السلطات عدداً آخر من البؤر في أقاليم هوكايدو وآيتشي وواكاياما وفي مدينة طوكيو تحتوي كل منها على أكثر من عشر حالات إصابة.

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