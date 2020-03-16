مقتل 6 جنود في كمين إرهابي بنيجيريا

قُتل ستّة جنود نيجيريّين في كمين نصبه إرهابيون من جماعة بوكو حرام واستهدف قافلةً عسكريّة بشمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، وفق ما قالت مصادر أمنيّة.
وفتح الإرهابيون النار على القافلة بالقرب من مدينة بانكي في منطقة تعرّضت مراراً لهجمات إرهابية.
وقال عسكري طلب عدم كشف هوّيته "فقدنا ستّة جنود في كمين لإرهابيّي بوكو حرام.
وأوضح مصدر عسكري ثان أنّ "القافلة كانت متّجهة إلى بانكي عندما هاجم الإرهابيّون بأسلحة ثقيلة وآر بي جي. تمّ نقل الجثث إلى مايدوغوري بمروحيّة عسكريّة".
وأدّى النزاع بين القوّات المسلّحة النيجيريّة وبوكو حرام إلى سقوط زهاء 36 ألف قتيل منذ 2009 وأدّى إلى نزوح مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.
ووسّعت الجماعة الإرهابية أنشطتها إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.
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