حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخرعلى درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ومغبراً أحياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.
وبعد غد، الأربعاء، يستمر الجو غائما وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.
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