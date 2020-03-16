شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيرو يغلق حدود بلاده ويدعو المواطنين للحجر الذاتي والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا يوم الأحد إن بلاده ستغلق الحدود لكبح انتشار فيروس كورونا داعيا المواطنين لبدء حجر صحي ذاتي لمدة 15 يوما. وقالت الحكومة إن بيرو رصدت 71 حالة إصابة بالفيروس.

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