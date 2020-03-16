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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شبح كورونا يهدد الأقتصاد.. والعالم في خطر
الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بفترة هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في أكثر من 130 دولة حول العالم، ما تسبب في إرباك الخطط الاقتصادية، مع فرض قيود مشددة على الحركة في أكثر دولة مثل إيطاليا وإسبانيا.
وتعكس أسواق المال العالمية المخاوف التي تنتاب المستثمرين من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، فقد شهدت تداولات الأسبوع الماضي، هبوطا قويا للبورصة الأمريكية، حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي 8.8%، مع تراجع كل من ستاندرد آند بوزر وناسداك بواقع 7.2% و6.6% على الترتيب.
وكان من المتوقع أن تسجل البورصة الأمريكية خسائر أعمق، إلا أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن تخصيص ميزانية بقيمة 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ لمواجهة كورونا، أثمر عن ارتفاع الأسهم خلال تداولات الخميس الماضي.
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