10 ضحايا جدد لـ"كورونا" في إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 10 ضحايا جدد لـكورونا في إيران
الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشف وزير اللاجئين والعودة الأفغانية، سيد حسين عالمي بلخي، أمس الأحد، عن وفاة 10 لاجئين أفغان؛ جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إيران.
وقال بلخي حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، إنه ليس هناك أرقام محددة حول أعداد اللاجئين المصابين بالفيروس الوبائي، مضيفًا أن 15 ألف لاجئ أفغاني على الأقل يعودون بشكل يومي إلى البلاد قادمين من إيران.
واستدعى مجلس الشعب الأفغاني، وزير اللاجئين والعودة ووزير الصحة فيروزدين فيروز؛ لمناقشة الحد من انتشار كورونا فى البلاد، حيث أوصت وزارة الصحة بضرورة غلق البرلمان لفترة قصيرة.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة فى أفغانستان وحيد الله ميار، أكد تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 16 حالة.
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