عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تنفي تعرضها الجراد الأسود

الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أوضحت وزارة الزراعة المصرية، مساء الأحد، الجدل المثار بشأن تعرّض البلاد لهجمة جراد أسود الفترة المقبلة من جهة محافظة مطروح بالقرب من الحدود المصرية الليبية.

من جانبه، نفى وزير الزراعة المصري، السيد القصير، ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرّض مصر لهجمة من قبل الجراد الأسود.

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وفي تصريحات تلفزيونية، قال القصير: "يا ريت الناس تبطل إشاعات، فرق المسح قابلت المواطنين وسألوا الأهالي وتبين أن هذا الكلام عارٍ من الصحة"، وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات على كل المحاور، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الوضع بشكل دقيق، مؤكدًا أهمية الضرب بيد من حديد على يد أي إنسان يستغل المواطنين وينشر الشائعات في سبيل ترويعهم وتحقيق المكاسب.

فيما قال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، عصام ياسين، إن المعاينة أكدت عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكل المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات.

وأكد أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كل الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية.