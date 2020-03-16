أعلن الجيش الأمريكي ،عن اصابة بحارا على متن سفينة حربية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح الجيش الأمريكي أن البحار وضع في حجر صحي في منزله وجرى إخطار الأشخاص الذين خالطوه ويخضعون لعزل ذاتي في أماكن إقامتهم.
كانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة قد أعلنت عن ارتفاع أعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا إلى 66 حالة.
ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد، 3000 حالة، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي يعلن عن تسجيل أول حالة إصابة "بكورونا" بين جنوده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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