ميشال ضاهر يتبرّع بمئة مليون ليرة لإنشاء صندوق مركزي تعاضدي لمواجهة كورونا

دعا النائب ​ميشال ضاهر​ في بيان له، الهيئات الأهلية و​الصليب الأحمر​ والأطباء في زحلة وقضائها بالتنسيق مع ​البلديات​ لاطلاق حملة تبرعات لإنشاء صندوق مركزي تعاضدي ووضع خطة لمواجهة الوباء ​كورونا​، موضحا انه سوف يكون اول متبرع بمبلغ مئة مليون ليرة لأننا سنحتاج قريبًا أماكن لعزل المصابين و​مستشفيات​ ميدانية لعلاج المرضى، وتابع قائلا "فلنتكاتف".

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