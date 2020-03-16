وزير الصحة التركي: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بـ"تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 18 حالة".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "شخصين من المصابين الجدد مرتبطان بالإصابة الأولى، وكانا يخضعان للرقابة الطبيّة"، لافتًا إلى أنّ "7 من المصابين الجدد جاؤوا من ​أوروبا​، و3 من ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وفي وقت سابق، أعلن قوجة تسجيل 6 إصابات بالفيروس في عموم ​تركيا​.

وكانت قد علّقت تركيا السفر مؤخّرًا مع 11 دولة هي أذربيجان وجورجيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا، اعتبارًا من 14 آذار الحالي ولغاية 17 نيسان المقبل، بسبب "كورونا".