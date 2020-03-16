كولومبيا تغلق حدودها امام الاجانب بسبب كورونا المستجد

اعلن الرئيس الكولومبي ايفان دوكي بأن كولومبيا التي سجّلت ما لا يقلّ عن 45 إصابة بكوفيد-19، ستُغلق حدودها اعتبارا من الاثنين أمام الأجانب، فيما سيُسمح فقط بدخول الكولومبيين والمقيمين الذين سيتوجب عليهم لدى وصولهم الخضوع لحجر صحي طوال 14 يوما.
وقال دوكي في رسالة له، انه "ابتداء من 16 اذار، يحظر دخول غير المواطنين وغير المقيمين في كولومبيا، إلى البلاد". وأضاف ان الكولومبيين والأجانب الذين يعيشون في البلاد يمكنهم دخولها، ولكن "سيكونون في حجر إلزامي لمدة 14 يومًا" في منازلهم.
واوضحت وزيرة النقل أنجيلا أوروزكو في مؤتمر صحافي ان هذا الاجراء لن يؤثر على البعثات الدبلوماسية.
ويُوسّع هذا الاجراء قرارا أُعلن الجمعة وقضى بإغلاق الحدود مع فنزويلا المجاورة التي سجلت ما لا يقل عن 17 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس.
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