وزارة الصحة الأردنية: إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 12

أعلنت وزارة الصحة ​الأردن​ية "ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 12 حالة، بينهم 5 أردنيّين، 6 فرنسيّين وسيّدة عراقيّة".

وأكّدت في بيان، أنّ "جميع الحالات تتلقّى الرعاية الصحيّة في قسم العزل في "مستشفى الأمير حمزة"، لافتةً إلى أنّ "مواطنًا أردنيًّا شفي غادر المستشفى يوم الجمعة الماضي، بعد تماثله للشفاء الكامل من الفيروس". وأوضحت أنّ "هناك 83 حالة موجودة حاليًّا في الحجر الصحي، فيما بلغ العدد الكلّي للحالات الّتي أُدخلت الحجر الصحي من ثمّ غادرته بعد قضاء 14 يومًا وثبوت عدم إصابتها بالفيروس، 303 حالات".

وذكّرت الوزارة بأبرز الإجراءات الّتي اتّخذتها الحكومة والمتعلقة بمؤسّسات التعليم، الشعائر الدينية، السياحة والسفر، والفعاليات العامة لمواجهة الفيروس، حيث تمّ تعليق دوام المؤسّسات التعليميّة (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليّات ومؤسّسات ومعاهد تدريب) اعتبارًا من صباح الأحد 15 آذار 2020 ولمدّة أسبوعين.