وزير الصحة في غواتيمالا أعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة في غواتيمالا هوجو مونروي، أنّ "بلاده سجّلت أوّل حالة وفاة بفيروس "كورونا"، لرجل مسن بالغ من العمر 85 عامًا، عاد مؤخّرًا من زيارة إلى مدريد""، موضحًا أنّ "البلاد رصدت حالتي إصابة جديدتين بالفيروس".
وفي وقت سابق، لفت رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي إلى أنّ بلاده وسّعت حظرًا على دخول الوافدين من الدول الأكثر تضرّرًا من تفشّي فيروس "كورونا"، ليشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
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