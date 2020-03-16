دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية «البنتاجون» تعلن وجود إصابات بين الجنود الأمريكيين بكورونا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الأحد، عن وجود إصابات بين الجنود الأمريكيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن حال الطوارئ في الولايات المتحدة، في وقت صنّفت فيه منظمة الصحة العالمية أوروبا بأنها بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ، بالتزامن مع إغلاق دول كثيرة للحدود والمدارس، بجانب إلغاء كل الفعاليات الجماهيرية، في محاولة لاحتواء وباء كورونا.

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