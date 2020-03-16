شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان": اجتماع مع رئيس البريد فور تعيينه لمتابعة خطة دعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً لاستكمال دور اللجنة في متابعة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وبشأن ما تم تنفيذه من بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة القومية للبريد، بحضور رئيس الهيئة القومية للبريد الجديد فور تعيينه وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال لـ"الخليج 365"، إن الوزارة ستقوم بتعيين رئيس جديد للهيئة القومية للبريد فى أقرب وقت ممكن، وذلك حلفا لعصام الصغير رئيس الهيئة السابق الذى قدم استقالته من منصبه الأحد الماضى.

وكان رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محمد كمال مرعى، قد أكد أن اللجنة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى ناقشته اللجنة بشكل موسع فى حضور كافة الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير حوله فى صيغته النهائية التى تتكون من 108 مادة ورفعه إلى رئيس البرلمان لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.

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هذا وقد أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محمد كمال مرعى، أن اللجنة بصدد وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى ناقشته اللجنة بشكل موسع فى حضور كافة الجهات المعنية، وتوافقت حول مواده، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير حوله فى صيغته النهائية التى تتكون من 108 مادة ورفعه إلى رئيس البرلمان لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة.

وأضاف مرعى، أن اللجنة ستعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن كافة النقاط الجوهرية في مشروع القانون وإلقاء الضوء على فلسفته وكيفية استفادة الشباب منه، لاسيما وأنه يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى من شأنها تشجيع الشباب للدخول فى المشروعات المتوسطة والصغيرة من جانب، بالإضافة إلى المساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى.