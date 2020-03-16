شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 15 يوماً ... الأرجنتين تحظر دخول الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الأرجنتينية أمس الأحد حظر دخول الأجانب لمدة 15 يوما وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز في مؤتمر صحفي للاعلان عن سلسلة من "الإجراءات الصارمة" للابطاء من انتشار الفيروس: "في الوقت الحالي،

نعلم أن جميع الحالات لدينا قادمة من الخارج، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع انتقال الفيروس محليًا".

وتابع فرنانديز "خلال الخمسة عشر يوما القادمة- وهي فترة قابلة للتمديد- سيجري إغلاق حدود الأرجنتين".

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وأضاف "لن يسمح لأحد بدخول الأرجنتين، باستثناء بالطبع المواطنين الأرجنتينيين أو الأجانب الذين يعيشون في الأرجنتين".

من بين الإجراءات الجديدة، أعلن فرنانديز أيضًا أنه سيتم إغلاق المدارس حتى 31 مارس واستمرار اغلاق المسارح ودور السينما.

ووفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية التي تم اعلانها صباح الأحد، فإن الأرجنيتن بها 45 حالة اصابة وحالتي وفاة .