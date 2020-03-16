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جنوب أفريقيا تحظر السفر وتغلق المدارس لمواجهة «كورونا»

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أعلنت جنوب أفريقيا، أمس الأحد، حالة الطوارئ الوطنية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس سيريل رامافوسا في كلمة له، إن حكومة بلاده ستفرض حظرا للسفر على بعض المواطنين وستغلق المدارس وتحظر التجمعات العامة التي تضم أكثر من 100 شخص، حسبما نقلت أمس وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن الدولة تعمل أيضا على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تأثير تفشي هذا الفيروس على اقتصاد البلاد. وسجلت جنوب أفريقيا 61 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

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