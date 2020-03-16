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دراسة تكشف عن الأصابة بـ"كورونا" بدون طبيب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دراسة تكشف عن الأصابة بـكورونا بدون طبيب

الإثنين 16 مارس 2020

دراسة تكشف عن الأصابة بـ

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة لجامعة ستامفورد الأمريكية، عن إمكانية معرفة التأكد من إصابة الإنسان بفيروس كورونا أم لا؛ من خلال إجراء يومي لا يستغرق سوى ثوانٍ معدودة.

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وطالبت الدراسة الأمريكية بأخذ نفس عميق ثم كتمه لمدة 10 أو15 ثانية بعد الاستيقاظ من النوم صباحًا فإن استطعت عمل ذلك دون أن تسعل، فأنت سليم من الفيروس، وإن أصابك سعال أو تشنجات فاذهب فورًا للطبيب.

 

ونصحت الدراسة بشرب الماء كل 15 دقيقة وعدم ترك الحلق جافًا، والمحافظة على تعقيم اليدين وغسلهما باستمرار وتطهير الأسطح المعدنية داخل المنزل والأماكن العامة.

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