- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف عن الأصابة بـ"كورونا" بدون طبيب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دراسة تكشف عن الأصابة بـكورونا بدون طبيب
الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة حديثة لجامعة ستامفورد الأمريكية، عن إمكانية معرفة التأكد من إصابة الإنسان بفيروس كورونا أم لا؛ من خلال إجراء يومي لا يستغرق سوى ثوانٍ معدودة.
وطالبت الدراسة الأمريكية بأخذ نفس عميق ثم كتمه لمدة 10 أو15 ثانية بعد الاستيقاظ من النوم صباحًا فإن استطعت عمل ذلك دون أن تسعل، فأنت سليم من الفيروس، وإن أصابك سعال أو تشنجات فاذهب فورًا للطبيب.
ونصحت الدراسة بشرب الماء كل 15 دقيقة وعدم ترك الحلق جافًا، والمحافظة على تعقيم اليدين وغسلهما باستمرار وتطهير الأسطح المعدنية داخل المنزل والأماكن العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف عن الأصابة بـ"كورونا" بدون طبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.