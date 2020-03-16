أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلي لمدة 6 أشهر..خطة البنك المركزي لمواجهة "كورونا"

أتخذ البنك المركزي، تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية بهدف تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية ومن أجل التيسير على العملاء لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاء أبرز هذه الإجراءات قرار إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من ماكينة الصراف الآلي (ATM) والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور.

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وقرر البنك المركزي تأجيل استحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد.

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