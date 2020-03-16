أتخذ البنك المركزي، تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية بهدف تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية ومن أجل التيسير على العملاء لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وجاء أبرز هذه الإجراءات قرار إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من ماكينة الصراف الآلي (ATM) والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور.
وقرر البنك المركزي تأجيل استحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد.
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلي لمدة 6 أشهر..خطة البنك المركزي لمواجهة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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