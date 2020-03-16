اغلاق المدارس الحكومية في نيويورك على خلفية كورونا

نيويورك: أعلن رئيس بلدية نيويورك الأحد أنّه سيُغلق بدءا من الإثنين كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1,1 مليون طالب، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحافي "يؤسفني أن أعلن أنه ابتداء من الغد، سيتم إغلاق مدارسنا الحكومية".
وأضاف أن المدارس سيُعاد فتحها "في موعد أقصاه 20 نيسان/أبريل"، غير انه لم يستبعد أن تظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي.
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