فنزويلا تفرض حجرا صحيا على سبع من ولاياتها

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كراكاس: أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد بفرض "حجر صحي جماعي" في سبع من ولايات البلاد بينها العاصمة كراكاس ابتداء من الاثنين لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال مادورو في خطاب متلفز إنّ كل الأنشطة في ولايات كراكاس وميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وأبوري وكوخيديس ستُعلّق من الساعة الخامسة صباحا الاثنين باستثناء توزيع الطعام والخدمات الصحية والنقل والأمن. وأضاف مادورو "إنّها ليست إجازة جماعية. كلا. إنه حجر يتطلب انضباطا اجتماعيا كبيرا وانضباطا ذاتيا". ويُضاف هذا الإجراء الفنزويلي الجديد إلى قرار آخر اتُخذ قبل أيّام وقضى بتعليق كل الخطوط الجوية بين فنزويلا وأوروبا وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان وباناما، فضلا عن تعليق الدراسة في فنزويلا من الحضانة وصولا الى الجامعات. مواضيع قد تهمك :

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