شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "إسكان البرلمان" يطالب بجدول زمنى لعزل أعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن عزل أعمدة الإنارة فى الشوارع، خاصة بعدما تسببت مع التغيرات المناخية فى صعق عدد من المواطنين فى مناطق مختلفة، مؤكدا أن هذه الظاهرة على الرغم من الجهود الكبيرة التى تُبذل للتصدى لنتائج تقلبات الطقس إلا أن هذه الظاهرة تظل من الملاحظات التى يجب وضعها فى الاعتبار ووضع حلول عاجلة لها.

واقترح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتم وضع خطة باعتمادات مالية لحل هذه المشكلة، على مستوى الجمهورية، على أن يتم التنفيذ الفورى لها، خاصة وأن مصر من الدول المتوقع أن تغيرات مناخية خلال الفترة المقبلة، وهذه أولى خطوات التصدى لهذه المتغيرات للحفاظ على أرواح المواطنين فى مختلف المحافظات.

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وطالب أمين سر اللجنة، تضافر جهود التنمية المحلية والكهرباء، لحل هذه الأزمة، مقترحا أن يكون هناك حل عاجل يتمثل فى عزل الجزء السفلى حتى الأسلاك من الأعمدة على مستوى المحافظات المتوقع ان تكون أكثر عرضة للتغيرات المناخية، ومن ثم يتم وضع خطة طويلة الأجل لحل المشكلة جذريا، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرا خلال موجة الطقس السيئ، ولكن تظل أزمة عزل الأعمدة من الملاحظات التى يجب وضعها فى الاعتبار خلال الأيام المقبلة لوقف نزيف الأرواح التى تتعرض للصعق نتيجتها.

هذا وقد أخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، احتياطتها من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من أحداث قد تصل الى الصعق الكهربائى للمواطنين بتلامسهم لأعمدة الإنارة , وشددت على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.