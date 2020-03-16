شكرا لقرائتكم خبر عن نائب قنا يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى نجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم الانتهاء من تطوير مستشفى نجع حمادى بمحافظة قنا، خاصة وان أعمال التجديد بدأت منذ سنوات ولم تنته حتى الآن، متابعا: "فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لابد من سرعة الانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد المستشفيات لتستطيع تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللازمة فى أى وقت للمواطنين.

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ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، إلى أن مستشفيات دشنا وأبوتشت ونجع حمادى جارى العمل على تطويرها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء من أيا منها حتى الان، مما يمثل صعوبة على المرضى فى الحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللازمة، مطالبا سرعة إدراج مستشفى نجع حمادى فى الخطة الاستثمارية للمحافظة لتقديم الخدمة لما يقرب من مليون شخص على الأقل، وبسبب عدم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد أصبح القطاع الخاص هو البديل للمواطنين، فى حال عدم القدرة على السفر للمناطق المجاورة التى تشهد المستشفيات الحكومية بها أيضا أعمال تطوير وتجديد.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمنظومة الصحية بالتزامن مع اهتمام الدولة بالمنظومة، وتحسين الخدمة فى ظل انتشار الإجراءات الاحترازية من الفيروسات والأمراض الفيروسية، مؤكدا أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادى، لرفع المعاناة عن المواطنين فى المنطقة المجاورة، دون البت فى هذا الأمر، على الرغم أن المنظومة شهدت اهتمام خلال السنوات القليلة الماضية انعكس على المرضى والخدمة المقدمة لهم سواء فى صورة قرارات أو مبادرات أو تشريعات بالإضافة لزيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة للدولة بشكل عام.