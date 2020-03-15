800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سويسرا

سيقوم الجيش السويسري، غدا الاثنين، بنصب مستشفى عسكري لدعم المستشفيات المدنية، وستكون طاقته الاستيعابية قادرة على استقبال 200 مريض.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 1573 حالة عبر أرجاء التراب السويسري، بتسجيل 800 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات 14 حالة، معظمهم كانوا يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة وأغلبهم تزيد أعمارهم عن السبعين عاما.

وتصدرت مدينة تيتشينو الواقعة على الحدود الإيطالية قائمة المدن السويسرية الأكثر تضررًا بفيروس كورونا بـ291 حالة، متبوعة بڤو بـ273؛ وحلت بازل في الرتبة الثالثة بـ166 حالة، بينما حلت زيوريخ في المرتبة الرابعة بـ148 حالة مؤكدة.

وكانت السلطات الفدرالية يوم الجمعة 13 آذار الحالي فرضت مجموعة من القرارات الحاسمة، من بينها إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 4 أبريل على الأقل؛ بينما مددت بعض الكانتونات فترات الإغلاق حتى 30 نيسان، وحظرت التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص، مع عدم تجاوز عدد مرتادي المطاعم والحانات والمراقص الليلية 50 شخصًا.

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وتعهدت الحكومة بتقديم 10 مليارات فرنك لمساعدة الشركات العامة والخاصة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قررت الحكومة أن تبقى الحدود مع إيطاليا مفتوحة مع تطبيق مزيد من القيود، وتشديد الرقابة على الحدود مع دول أوروبية أخرى، مع تعليق العمل باتفاقية شنغن، ومراعاة بعض الحالات الخاصة.

وقامت السلطات في جميع المدن السويسرية بتعقيم الأماكن العمومية التي يرتادها الناس، من وسائل نقل عمومية ومقاه وحانات ومحلات تجارية.