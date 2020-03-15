الارشيف / اخبار العالم

الديوانية تقرر فرض حظر للتجوال بالمحافظة غدا الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن محافظ الديوانية ورئيس خلية الازمة في المحافظة زهير علي الشعلان، الاحد، عن فرض حظر للتجوال ليوم غد الاثنين، مبينا ان القرار جاء بعد تسجيل اول اصابة بفيروس بالمحافظة.

وقال الشعلان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر فرض حظر التجوال في عموم الديوانية ليوم غد الاثنين ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشر ليلاً لفسح المجال امام الفرق الصحية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وقيادة الشرطة للقيام بتعفير جميع مناطق المحافظة".

 

واكد الشعلان "على تعطيل الدوام الرسمي لجميع الدوائر الحكومية ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الاسبوع باستثناء دائرة الصحة والدوائر الخدمية والمصارف على ان تتخذ الاجراءات الوقائية"، مشيرا الى ان "قرار خلية الازمة جاء بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوانية تقرر فرض حظر للتجوال بالمحافظة غدا الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا