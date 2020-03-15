سي إن إن: صالح المغامسي: فيروس كورونا قرّب كثيرا من المفاهيم.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أوضح صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، الرأي الشرعي والفقهي في دعوة المسلمين للصلاة في بيوتهم عوضا عن المساجد، لافتا إلى كيف أوضح فيروس كورونا مفاهيما وردت بأحاديث عن أشراط الساعة.



وقال المغامسي في مقابلة على قناة MBC: "فيروس كورونا هذا لا يقول أحد أنه مختص بعرق دون عرق ولم يقل أحد بملة دون ملة أو أرض دون أرض، وإنما ظهرت فيه قدرة الله الواحد القهار، ثمة أحاديث كنا نقرأها ونؤمن بها لكننا لا نعرف تأويلها، وفيروس كورونا قرّب كثيرا من المفاهيم، قد جاء في بعض الأحاديث أنه من أشراط الساعة أن ريحا باردة تخرج من اليمن وقبض المؤمنين، وكان الإنسان يقول كيف تقبض الريح أرواح المؤمنين؟"

Advertisements

وتابع قائلا: الآن هذا الفيروس مضى في الأرض وانتشر من غير أن يستطيع أحد أن يمنعه، حتى يعلم الناس ضعفهم وعجرهم وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا الفيروس تسبب بأمور عدة ويختلف إلى الآن في فشوه وانتشاره من بلد إلى بلد فبعض الديار وبعض البلاد انتشر فيها انتشارا مخيفا مرعبا وبعض البلاد حفظها الله.."

وفيما يتعلق بدعوات الصلاة من الرحال أو البيوت خلال الأذان، قال المغامسي، "نظرة الفقهاء إلى هذا، بعضهم يقول تقال ألا صلوا في رحالكم بدلا من الحيعلتين، يعني بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقولها، وبعضهم يقول لا، يقال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول ألا صلوا في رحالكم، وبعضهم يقول إن الاذان ذكر يبقى كما هو يقال كاملا بعد الفراغ من الاذان يقول المؤذن ألا صلوا في رحالكم أو يقول صلوا في بيوتكم".