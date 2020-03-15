شكرا لقرائتكم خبر

المالكي: لا شرخ في العلاقة مع المجلس الانتقالي اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، وجود أي شرخ في العلاقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وبين قوات التحالف، وأكد أن الإعلام المغرض يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع في عدن.

وأكد في مقابلة مع قناة «العربية» تحقيق الكثير من أهداف اتفاق الرياض بشأن اليمن، وأشار إلى أن الاتفاق ساهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى محافظة عدن العاصمة الموقتة لليمن، وقال «نسعى إلى إعادة حركة المشاريع والاستثمارات من أجل إعمار عدن، وتأهيل المطار وتطوير الميناء فيها».

Advertisements

وأوضح أن اتفاق الرياض دخل الآن في المرحلة الثانية لتنفيذه، مضيفا أن قوات التحالف تعمل على تذليل جميع الصعاب أمامه.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية الأسبوع الماضي على حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل تحقيقا لغاياته وأهدافه، والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

ووقعت الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض في 5 نوفمبر الماضي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوب البلاد.