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مركز الملك سلمان للإغاثة يكثف خدماته العلاجية بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الحديدة

كثفت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

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وراجع قسم الرعاية التكاملية 3,357 مستفيدا، وعيادة التحصين 164 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 253 فردا، وعيادة الولادة 9 حالات، وقسم التوعية والتثقيف 505 أشخاص، وقسم الإحالة الطبية مستفيدان، وعيادة الصحة الإنجابية 195 مريضا، وقسم التغذية العلاجية 77 حالة، وقسم الرعاية الصحية 1,369 مريضا.

كما أجري الفحص المخبري لـ 3,815 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 4,126 مريضا، واستقبل قسم التنويم 18 مستفيدا، وراجع قسم تخطيط القلب 7 حالات، وعيادة نقل الدم 8 مستفيدين.

ونفذ المركز مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بالحديدة، حيث ضخ خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري 301 ألف لتر مياه صحية للخزانات، و338 ألف لتر مياه لاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، مع الصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34,614 فردا.