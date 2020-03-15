كورونا يضرب زوجة رئيس وزراء إسبانيا ويؤجل محاكمة نتنياهو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

واصل فيروس كورونا القاتل إثارة الرعب والفزع في شتى بقاع العالم، وفي حين تسبب في حالة طوارئ في إسبانيا بعد إصابة زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أجل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، بعد تعديل جداول المحاكم في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة «ال بايس» الإسبانية أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أصيبت بفيروس كورونا، وأفادت بأن حالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا قفزت إلى 5753 أمس الأول وتتزايد بمعدلات مرتفعة جدا.

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وتقرر إرجاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها لشهرين، وذلك بعدما تم تعديل جداول المحاكم في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام محكمة القدس المركزية غدا، إلا أنه تم تأجيلها حتى 24 مايو المقيل، وفقا لبيان صادر عن المحكمة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتقاضي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، بقيامه بتقديم امتيازات مقابل تغطية صحفية إيجابية لصالحه، وكذلك تقديم امتيازات لرجال أعمال أثرياء مقابل الحصول على هدايا باهظة الثمن. وهذه هي أول مرة في تاريخ إسرائيل يتم فيها محاكمة رئيس وزراء وهو في المنصب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 منطقة أعلنت تسجيل حالات إصابة بفيروس كوفيد- 19 لأول مرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وأفادت المنظمة بتسجيل 142 ألفا و 539 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسجيل 9769 حالة جديدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج.