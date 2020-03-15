كرامي يضع المستشفى الاسلامي في تصرّف بلدية طرابلس ووزارة الصحة

حمل وفد من "تيار الكرامة" ومن ادارة المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس رسالة عاجلة من رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي الى المجلس البلدي في طرابلس خلال اجتماع حضره رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وعدد من اعضاء المجلس البلدي، حيث تمّ ابلاغهم خلاله بمبادرة من النائب كرامي تضع مبنى المستشفى الاسلامي - الجناح الخاص كاملاً الذي يحتوي على 102 سريراْ بتصرّف بلدية طرابلس واللجان المختصة باحتواء انتشار فيروس كورونا.
وتضمنت رسالة النائب كرامي تأكيده على أن أبسط واجباته تجاه أهله ومجتمعه وضع كل امكانات مؤسسات الكرامة للعمل الخيري في تصرّف الهيئات الصحية والبلدية المسؤولة انطلاقاً من مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي المطلوب في هذه الأيام الصعبة التي يعيشها لبنان للانتصار باذن الله على هذا الوباء والحؤول دون انتشاره قدر المستطاع.
وقد لقيت مبادرة كرامي ترحيبا من قبل رئيس البلدية واعضاء المجلس وتم الاتفاق على الشروع في الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا العمل الوقائي الضروري بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة على وجه الخصوص.
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