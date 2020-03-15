وزيرة الاعلام: مجلس الوزراء قرر اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم

أكدت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​، ان "​مجلس الوزراء​ قرر اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة، اضافة الى اقفال الادارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق الية تصدر عن الوزارات المعنية".

ولفتت الوزيرة الى "إقفال المطار وجميع المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من يوم الأربعاء حتى 29 أذار ويستثنى منه قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية وطائرات الشحن، اضافة الى اقفال المؤسسات الخاصة باستثناء كل ما يرتبط بالامن الغذائي، ويستثنى من قرار الاقفال مصرف لبنان وجميع المصارف وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين سير العمل"، مشيرة الى "تكليف وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الصحة اجراء الاتصالات اللازمة لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والادوية بموجب هبات او مساعدات".