دياب: لبنان بحالة طوارئ صحية ولذلك نعلن التعبئة العامة حتى يوم 29 آذار الحالي

أعتبر رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في بعبدا، انه زمن التعاون واستنفار الامكانات والتطوع والمبادرة وفعل الخير وانقاذ الغير، وال​لبنان​يون يحتاجون اليوم الى التكاتف، ولقد نجحنا حتى اليوم بابطاء انتشار فيروس ال​كورونا​ منذ أن بدأ يتفشّى في ​العالم​ ووضعنا استراتيجية علمية واستراتيجية لحماية اللبنانيين واتخذنا اجراءات استباقية وتمكّن لبنان من احتواء الموجة الاولى من الفيروس".

وشدد دياب على اننا "اليوم في حالة طوارئ صحية ولذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة حتى نهاية يوم ٢٩ اذار الجاري، ومنذ 10 ايام تمّ اغلاق مراكز الترفيه، ومنذ ايام تم اقفال المقاهي والمطاعم واماكن الترفيه على انواعها كما طلبنا من القطاعين العام والخاص وضع جدول مناوبة بالحد الادنى من الموظفين، والتدابير التي نعتمدها هي المستوى الاعلى الذي يمكن اعتماده دستورياً ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان أن تمّ وضعها قيد التنفيذ"، لافتاً الى انه "اتفهم خوفكم وعلى مدى الاسابيع الماضية كنت افكر بكم وكيفية حمايتكم وطريقة انقاذكم، وسأبقى شفافا لاعلان الحقائق كما هي".