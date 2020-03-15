أعتبر رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في بعبدا، انه زمن التعاون واستنفار الامكانات والتطوع والمبادرة وفعل الخير وانقاذ الغير، واللبنانيون يحتاجون اليوم الى التكاتف، ولقد نجحنا حتى اليوم بابطاء انتشار فيروس الكورونا منذ أن بدأ يتفشّى في العالم ووضعنا استراتيجية علمية واستراتيجية لحماية اللبنانيين واتخذنا اجراءات استباقية وتمكّن لبنان من احتواء الموجة الاولى من الفيروس".
وشدد دياب على اننا "اليوم في حالة طوارئ صحية ولذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة حتى نهاية يوم ٢٩ اذار الجاري، ومنذ 10 ايام تمّ اغلاق مراكز الترفيه، ومنذ ايام تم اقفال المقاهي والمطاعم واماكن الترفيه على انواعها كما طلبنا من القطاعين العام والخاص وضع جدول مناوبة بالحد الادنى من الموظفين، والتدابير التي نعتمدها هي المستوى الاعلى الذي يمكن اعتماده دستورياً ولم يحصل في وقت سابق من تاريخ لبنان أن تمّ وضعها قيد التنفيذ"، لافتاً الى انه "اتفهم خوفكم وعلى مدى الاسابيع الماضية كنت افكر بكم وكيفية حمايتكم وطريقة انقاذكم، وسأبقى شفافا لاعلان الحقائق كما هي".
كانت هذه تفاصيل خبر دياب: لبنان بحالة طوارئ صحية ولذلك نعلن التعبئة العامة حتى يوم 29 آذار الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.