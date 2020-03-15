مديرية الأمن العام بالأردن: القاء القبض على مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية ​الأمن العام​ في ​الأردن​، أن "فريقاً من البحث الجنائي تولى مهمة التحري عن الشخص الذي هرب من العزل الصحي في ​مستشفى​ الأمير حمزة، والقى القبض عليه"، مشيرا إلى "جلب خادمة وجدت بذات المكان لإجراء الفحوص اللازمة لها".

هذا وكشف ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر في وقت سابق، عن "هروب مواطن أردني مصاب ب​فيروس كورونا​ من مستشفى الأمير حمزة"، موضحاً أن "المصاب هرب قبل إدخاله قسم العزل الصحي".