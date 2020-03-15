مديرية الأمن العام بالأردن: القاء القبض على مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن "فريقاً من البحث الجنائي تولى مهمة التحري عن الشخص الذي هرب من العزل الصحي في مستشفى الأمير حمزة، والقى القبض عليه"، مشيرا إلى "جلب خادمة وجدت بذات المكان لإجراء الفحوص اللازمة لها".
هذا وكشف وزير الصحة الأردني سعد جابر في وقت سابق، عن "هروب مواطن أردني مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة"، موضحاً أن "المصاب هرب قبل إدخاله قسم العزل الصحي".
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