الرئيس الصربي يعلن حالة طوارئ في البلاد لمنع تفشي كورونا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، فرض حالة الطوارئ في البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا.
وأشار فوسيتش، عقب اجتماعه بكبار المسؤولين في الحكومة، إلى أنه "اتخذ هذا الإجراء بموجب الأطر القانونية التي تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في ظل غياب البرلمان الذي حُل قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أواخر نيسان المقبل".
كما شدد على أن "حكومته ستتتخذ أشد الإجراءات صرامة بشكل عاجل".
بالتوازي، أعلنت السلطات الصحية في صربيا ارتفاع حالات الإصاات بفيروس كورونا إلى 46 حالة، واحدة منهم في حال خطرة، في حين تم إجراء فحوصات لـ 283 شخص.
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