الرئيس الصربي يعلن حالة طوارئ في البلاد لمنع تفشي كورونا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، فرض ​حالة الطوارئ​ في البلاد لوقف تفشي ​فيروس كورونا​.

وأشار فوسيتش، عقب اجتماعه بكبار المسؤولين في الحكومة، إلى أنه "اتخذ هذا الإجراء بموجب الأطر القانونية التي تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في ظل غياب البرلمان الذي حُل قبل ​الانتخابات العامة​ المقرر إجراؤها في أواخر نيسان المقبل".

كما شدد على أن "حكومته ستتتخذ أشد الإجراءات صرامة بشكل عاجل".

بالتوازي، أعلنت السلطات الصحية في ​صربيا​ ارتفاع حالات الإصاات بفيروس كورونا إلى 46 حالة، واحدة منهم في حال خطرة، في حين تم إجراء فحوصات لـ 283 شخص.