"إيروفلوت" الروسية للطيران تعلق رحلاتها إلى 16 وجهة إضافية بسبب كورونا

أعلنت ​شركة الطيران الروسية​ "إيروفلوت"، تعليق رحلاتها الجوية إلى 16 وجهة إضافية في ​أوروبا​ ووسط آسيا، حتى أواخر نيسان المقبل، في مسعى لمنع انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى "تعليق رحلاتها إلى براج و​ميونيخ​ وسلانيك و​برشلونة​ وزيورخ وكوبنهاغن و​أوسلو​ وكيشيناو وفيلينوس و​وارسو​ وتالين و​فيينا​ وطشقند وبخارى وسمرقند، لكنها ستبقي على رحلات العودة من هذه المدن، كي يتمكن المواطنون الروس من العودة إلى وطنهم"، موضحة أن "قيوداً أخرى ستبدأ بالسريان على خلفية فيروس كورونا اعتبارًا من 16 آذار الجاري، حيث ستنظم الشركات رحلات طيران إلى عواصم الدول الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​ فقط".

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