وزير الصحة الفرنسي: 120 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في البلاد

أعلن ​وزير الصحة​ الفرنسي أوليفييه فيران أنه "تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 120 كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس بـ 901 حالة إضافية في 24 ساعة ليبلغ المجموع 5400"، موضحاً أن "400 مصاب في حالة خطرة".

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في كانون الأول الماضي، حتى اليوم إلى 156 ألف ,400شخصا، توفي منهم 5833 شخصا، فيما شفي حتى الآن 73968 شخصاً".