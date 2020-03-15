أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أنه "تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 120 كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس بـ 901 حالة إضافية في 24 ساعة ليبلغ المجموع 5400"، موضحاً أن "400 مصاب في حالة خطرة".
هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في كانون الأول الماضي، حتى اليوم إلى 156 ألف ,400شخصا، توفي منهم 5833 شخصا، فيما شفي حتى الآن 73968 شخصاً".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الفرنسي: 120 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.