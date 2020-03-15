الحكومة الفلسطينية: جميع المصابين بفيروس كورونا بأماكن الحجر بصحة جيدة

أكد الناطق باسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم أن "جميع المصابين ب​فيروس كورونا​ في أماكن الحجر بصحة جيدة وحالتهم مستقرة، باستثناء حالة سيدة ألمانية متزوجة في ​بيت لحم​ طرأت على صحتها انتكاسة، وحالة أخرى تعاني ظروفاً صحية ليست صعبة ونأمل أن تتحسن"، لافتاً الى ان "مسألة ​الفلسطينيين​ العالقين في ​الأردن​ مرتبطة بالإجراءات الوقائية التي تتخذها ​الحكومة الأردنية​ الشقيقة، لحصر ومنع تفشي هذا الوباء".

وشدد ملحم على ان "الحكومة تتفهم هذه الإجراءات، وهناك اتصالات على أعلى المستويات مع الأشقاء في الأردن لإيجاد حل لمسألة العالقين، والحكومة الأردنية لا تتوانى في التعاون معنا في كافة الجوانب"، مشيراً الى ان "الحكومة الفلسطينية سبقت الجانب ال​إسرائيل​ي في الإجراءات والتدابير الاحترازية، وبالتالي لن ينعكس علينا ما يجري في إسرائيل من زيادة في عدد الإصابات"، لافتا إلى أن "​منظمة الصحة العالمية​ أشادت بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، بينما لامت وقرعت الدول التي تراخت في اتخاذ الإجراءات ومن ضمنها إسرائيل".