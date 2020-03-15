وزارة الداخلية الليبية تعلن تعليق السفر من وإلى البلاد لمنع انتشار كورونا

أعلن وزير الداخلية في ​الحكومة الليبية​ برئاسة عبدالله الثني في مدينة ​بنغازي​، المستشار أبراهيم بوشناف، "تعليق السفر من وإلى ​ليبيا​ اعتباراً من الخميس 19 آذار الحالي، على خليفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أنتشار ​فيروس كورونا​".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "بوشناف أصدر تعليماته للإدارة العامة للمنافذ، بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس القادم"، مستثنياً "حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار، وإيقاف كل ما عداها".

كما شددت على أن "تعليمات الوزير جاءت عقب اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر ورئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية السيد عبدالله". وأشارت إلى أن "المجتمعين شددوا على ضرورة توفير كل الإمكانيات و​المستلزمات الطبية​ التي يحتاجها المواطنون لمواجهة كورونا، والحد من انتشاره في حال وصوله للبلد".