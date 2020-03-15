أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني في مدينة بنغازي، المستشار أبراهيم بوشناف، "تعليق السفر من وإلى ليبيا اعتباراً من الخميس 19 آذار الحالي، على خليفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أنتشار فيروس كورونا".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "بوشناف أصدر تعليماته للإدارة العامة للمنافذ، بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس القادم"، مستثنياً "حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار، وإيقاف كل ما عداها".
كما شددت على أن "تعليمات الوزير جاءت عقب اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر ورئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية السيد عبدالله". وأشارت إلى أن "المجتمعين شددوا على ضرورة توفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطنون لمواجهة كورونا، والحد من انتشاره في حال وصوله للبلد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية الليبية تعلن تعليق السفر من وإلى البلاد لمنع انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.