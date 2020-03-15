السلطات النيجيرية: مقتل 15 شخصاً بسبب انفجار أنبوب نفط في العاصمة

أعلن منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في نيجيريا إبراهيم فارينلوي، مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين، بعد انفجار في أحد أنابيب النفط داخل البلاد.
ولفت فارينلوي إلى أن "الانفجار تسبب بتدمير حوالي 50 منزلاً بشكل كلمل، إثر حريق اندلع في إحدى ضواحي العاصمة النيجيرية لاغوس"، مشدداً على أن "بعض المباني انهارت بينما نسفت أسطح العديد من المباني الأخرى".
كما أشار المنسق إلى أنه "لا يمكننا في الواقع أن نقول على الفور ما هو سبب الحريق، كان حريقاً في خط لأنابيب النفط".
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