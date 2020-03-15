أطلع رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على جهود بلاده لإيجاد لقاح ل​فيروس كورونا​. وفي اتصال هاتفي، اتفق جونسون وبن سلمان على التعاون خلال الرئاسة ​السعودية​ ل​قمة العشرين​. كذلك بحث الجانبان الحد من التبعات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، مشددين على ضرورة تنسيق الجهود للحد من انتشاره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون بحث مع بن سلمان الحد من تبعات كورونا الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.