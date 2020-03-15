وزير الداخلية: بدءاً من منتصف الليل يُمنع على الفانات والباصات السير

أكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، ان "الهدف من التعبئة العامة هو المحافظة على كلّ مواطن الذي عليه بدوره أن يحافظ على نفسه والهدف الأساسي منع التجمعات والاكتظاظ"، معلناً انه "بدءاً من منتصف الليل سيُمنع على الفانات والباصات السير، على المؤسسات العامة والخاصة تخفيف عدد العاملين عليها، والقوى الأمنية ستقوم بمهامها لمنع الاكتظاظ وتنظيم الدخول إلى المؤسسات التجارية"، مشدداً على ان "الوضع متأزم جداً ويجب أن نحمي أنفسنا بالوسائل كافة وعبر تطبيق الإجراءات التي تمّ تعميمها".

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