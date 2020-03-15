حب الله للنشرة: الشركات الخاصة من المفترض أن تقفل أبوابها بحال لم يكن لها علاقة بتأمين المواد الأساسية كالغذاء والدواء

أكد وزير الصناعة ​عماد حب الله​، في حديث لـ"النشرة"، أن على المواطنين إلتزام منازلهم خلال فترة التعبئة العامة، لافتاً إلى أن الخروج من المنزل من أجل شراء الحاجات الأساسية: الغذاء أو الدواء، لن يكون مشكلة.

ورداً على سؤال حول وضع الشركات والمصانع الخاصة، أوضح حب الله أن جميع المؤسسات بحال لم يكن لها علاقة بتأمين المواد الأساسية: الدواء والغذاء، من المفترض أن تقفل أبوابها، لافتاً إلى أن من مسؤولية القوى الأمنية والبلديات الطلب منها ذلك والعمل على تنفيذ مقرارات ​مجلس الوزراء​.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر في هذا المجال تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب ​المهن الحرة​ مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة، على أن يستثنى من ذلك المطاحن، الأفران، وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها، وايضا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا وبرا وبحرا.