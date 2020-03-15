أعتبر رئيس ​لجنة الصحة​ النيابية النائب ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، ان "التدابير التي أعلنت ​الحكومة اللبنانية​ عن اتخاذها هي جيدة جداً، ولكن هناك لوم من أعضاء لجنة الصحة على عدم تمثيلها في اجتماع ​بعبدا​ وهذا يعدّ موقفاً سياسياً، مع العلم ان اللجنة الصحية هي المعنية بهذا الملف".

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كانت هذه تفاصيل خبر عراجي: التدابير المتخذة جيدة ولكن هناك لوم على عدم تمثيل لجنة الصحة باجتماع بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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