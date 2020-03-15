الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بان ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح ناشطة أحياناً، يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع تكوّن ضباب على المرتفعات.

أما الثلاثاء، فغائم جزئيا يتحوّل تدريجيًا الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من الظهر، تشتدّ خلال الفترة المسائية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال ٧٥كلم/س وتتساقط الثلوج فتلامس ليلاً ال ١٣٠٠ متر وما فوق.

والأربعاء غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وأمطارمتفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق ويتدنى ليلاً لتلامس ال ١٢٠٠ متر، تخف حدّة الأمطار ليلاً لتعود صباح يوم الخميس مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج تلامس ال ١١٠٠ متر خاصة شمال البلاد.